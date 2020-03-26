Церемония закладки земли с мест захоронений советских воинов прошла в Подмосковье

Землю с могил советских солдат, погибших в ходе сражений в годы Великой Отечественной войны, переложили в гильзы артиллерийских снарядов. Церемония прошла на территории музейного комплекса парка Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В торжественной обстановке в зале музейного комплекса главами 13 городов-героев и 45 городов воинской славы были заложены кисеты с землей в латунные артиллерийские гильзы», - говорится в сообщении.

Символическая акция под называнием «Горсть памяти» приурочена к 75-й годовщине Победы. Она стартовала 22 июня, а ее цель - сохранить память о тех, кто защищал страну и мир от фашизма.

В рамках мероприятий землю с братских могил советских воинов собирают не только в местах их захоронений на территории России, но и более чем в 40 странах мира. Ее помещают в специальные контейнеры - «солдатские кисеты», которые закладывают в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территории - в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».