В Шереметьево массово дезинфицируют самолеты: кадры с места

В столичном аэропорту Шереметьево проводят дополнительную дезинфекцию самолетов. Воздушные суда проходят обработку в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Такие же меры предприняты и в других воздушных гаванях столицы и в ряде российских регионов.

Сотрудники, проводящие дезинфекцию, обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми средствами для обработки салонов и всех помещений.

Ранее кабмин поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение составят рейсы для вывоза россиян, оказавшихся за рубежом. Все граждане, прилетевшие из-за границы, будут проходить обязательный досмотр и сдавать анализы на коронавирус прямо в воздушных гаванях.