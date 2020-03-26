В Шереметьево массово дезинфицируют самолеты: кадры с места
Самолеты обрабатывают в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В столичном аэропорту Шереметьево проводят дополнительную дезинфекцию самолетов. Воздушные суда проходят обработку в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Такие же меры предприняты и в других воздушных гаванях столицы и в ряде российских регионов.
Сотрудники, проводящие дезинфекцию, обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми средствами для обработки салонов и всех помещений.
Ранее кабмин поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение составят рейсы для вывоза россиян, оказавшихся за рубежом. Все граждане, прилетевшие из-за границы, будут проходить обязательный досмотр и сдавать анализы на коронавирус прямо в воздушных гаванях.