В России вводят штрафы для отказавшихся соблюдать карантин

Российское правительство приняло решение о введении штрафов для людей, которые откажутся соблюдать правила карантина. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что это касается физических, юридических и должностных лиц.

Также, по словам Мишустина, необходимость мер для борьбы с коронавирусом «очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации».

Ранее стало известно, что в Москве за минувшие сутки медики зарегистрировали 136 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на данный момент в РФ зафиксировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.