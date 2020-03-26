В Совфеде исключили сокращение праздников после объявления выходной недели

Выходная неделя никак не повлияет на график майских и новогодних праздников. Об этом рассказал первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут», - приводит РИА Новости его слова.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным обращением по теме мировой угрозы распространения COVID-19. В своем сообщении глава государства предложил ряд определенных мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации.

В частности, Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. При этом российский лидер заверил, что заработная плата будет сохранена.