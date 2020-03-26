В Томске обрушилась часть кровли горящего здания в центре города

В Томске на проспекте Кирова горит административное здание, в нем частично обрушились перекрытия и кровля. Возгорание локализовано на площади в тысячу квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что эвакуированы 30 человек, информации о пострадавших не поступало. На месте тушения организован оперативный штаб регионального главка МЧС, работают 98 человек и 25 единиц спецтехники.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Для борьбы с возгоранием был перекрыт проспект Кирова.