Шойгу рассказал, что в Российской армии нет заболевших коронавирусом

В Российской армии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании кабинета министров.

«В настоящее время в Вооруженных силах проведено 3 241 тестирование военнослужащих на предмет коронавируса. Все результаты отрицательные, заболевших нет», - сказал министр.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил в четверг обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров. Выступивший на заседании Шойгу заявил, что эти объекты планируется возвести в два этапа и завершить эту работу до 15 мая.

По его словам, центры будут построены в Одинцово, Подольске, Нижний Новгороде, Смоленске, Калининграде, Пушкине в Ленинградской, Ростове-на-Дону, Севастополе Волгограде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

Строительство началось 20 марта. К работам привлечены три тысячи человек, 750 единиц техники.

Накануне, 25 марта, сообщалось, что в рамках борьбы с коронавирусом в четырех регионах Западного военного округа (ЗВО) созданы специализированные группировки войск.