Шойгу: Минобороны построит 16 инфекционных центров

На прошлой неделе Министерство обороны РФ выделено 8,8 миллиарда рублей на строительство инфекционных центров. Эти средства позволят построить 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций в 15 субъектах Российской Федерации, во всех военных округах. Об этом на заседании правительства заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Хотел бы поблагодарить за оперативное выделение средств на строительство 16 инфекционных центров общей емкостью на 1 600 койко-мест», - сказал Шойгу на заседании правительства.

По его словам, центры будут построены в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Смоленске, Калининграде, Пушкине в Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Волгограде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

«К строительству мы приступили 20 марта. В настоящее время в нем задействовано 3 000 человек, 750 единиц техники, работы ведутся круглосуточно», - подчеркнул министр.

По словам министра, до 30 апреля планируется ввести первые восемь центров, а до 15 мая закончить строительство остальных.