Все вернувшиеся в Россию будут проверяться на коронавирус прямо в аэропорту
У всех вернувшихся в РФ будут брать анализ на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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Все россияне, вернувшиеся из-за рубежа, будут сдавать анализ на коронавирус прямо в воздушной гавани. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за исключением вывозных рейсов для россиян. Такое поручение появилось по итогам заседания президиума Координационного совета кабмина.
Также Мишустин поставил задачу сформировать график вызова российских граждан из-за рубежа самолетами Минобороны, «Аэрофлота» и «России» до 30 марта.
По данным на 25 марта, предоставленным Ассоциацией туроператоров РФ, сейчас за рубежом остаются около 45 тысяч россиян.