В СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе

В Следственном комитете России по решению председателя ведомства Александра Бастрыкина создана рабочая группа по предупреждению распространения ложной информации о COVID-19. Об этом сообщается на сайте СК.

«Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Следственный комитет будет давать уголовно-правовую оценку фактам распространения ложной информации о коронавирусе.

Ранее в СК появилась рабочая группа по предупреждению распространения коронавируса в системе ведомства. Организован мониторинг состояния здоровья сотрудников, они обеспечены средствами защиты и дезинфекции. В образовательных учреждениях ведомства введено дистанционное обучение.