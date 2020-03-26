Взрыв прогремел на электроподстанции в Москве

На Ваганьковской подстанции на Хорошевском шоссе в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, ЧП случилось в подвале административного здания электроподстанции. Всех сотрудников эвакуировали. Информация о возможных пострадавших и о причинах ЧП уточняется.