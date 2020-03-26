В Москве за сутки зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки медики зарегистрировали 136 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с COVID-19.

Таким образом, на данным момент в РФ зафиксировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

С сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье все люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, должны строго соблюдать домашний карантин. В качестве поддержки московским пенсионерам выплатят материальную помощь - 4 тысячи рублей. Люди с хроническими заболеваниями получат ее в индивидуальном порядке.

На дистанционное обучение перейдут столичные школы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот шаг не повлечет за собой сокращение заработной платы учителей.

Также с 28 марта по 5 апреля в столице будут закрыты все рестораны, кафе и магазины, кроме продуктовых.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным обращением по теме мировой угрозы распространения COVID-19. В своем сообщении глава государства предложил ряд определенных мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации.