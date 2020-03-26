Собянин призвал жителей других регионов воздержаться от поездок в Москву

Столичный градоначальник Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно воздержаться от поездок в Москву.

«Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», - написал мэр в своих социальных сетях.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время «вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу. В столице временно прекращается работа крупных городских парков, выставок и музеев-заповедников. Так, будут закрыты ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, «Царицыно», «Коломенское», «Зарядье», «Сокольники» и «Кусково».

Дополнительные ограничения вводятся с 28 марта по 5 апреля. Соответствующий указ мэра опубликован на сайте городской администрации.