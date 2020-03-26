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Роскосмос не считает целесообразным переносить возвращение экипажа МКС-62 на Землю

Лина Давыдова
10:54 26.03.2020
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты НАСА Эндрю Морган и Джессика Меир должны вернуться на Землю 17 апреля.
Роскосмос не считает целесообразным переносить возвращение экипажа МКС-62 на Землю
© Фото: Roscosmosvia, Globallookpress

Роскосмос считает нецелесообразным перенос возвращения на Землю экипажа МКС-62, запланированного на 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Роскосмос не считает целесообразным переносить возвращение экипажа длительной экспедиции МКС-62 на Землю», - сказали в Роскосмосе.

В то же время в госкорпорации отметили, что в связи со вспышкой коронавируса  есть ряд ограничений с казахстанской стороны. Но Роскосмос находится на связи с коллегами и обсуждает все возможные варианты решения проблемы.

С МКС на Землю 17 апреля должны вернуться космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты НАСА Эндрю Морган и Джессика Меир. Следующая экспедиция должна стартовать 9 апреля.

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