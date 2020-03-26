СМИ назвали первого человека, у которого был подтвержден коронавирус

Первым человеком, у кого было подтверждено заражение вирусом COVID-19, стала продавщица креветок на продуктовом рынке «Хуанань» в китайском городе Ухань — женщина по фамилии Вэй. Об этом сообщает китайская газета «Пэнпай».

По данным газеты, у женщины 11 декабря 2019 года поднялась температура, после чего она обратилась в клинику на первом этаже своего дома, который находится в пятистах метрах от рынка. В клинике ей сделали два укола, которые не подействовали. Через несколько дней женщина направилась в другое медучреждение, где ей также не смогли помочь. В конце концов 16 декабря Вэй обратилась в клинику «Сэхэ» при Хуачжунском университете науки и технологии, где у нее диагностировали коронавирус.

Как пишет издание, из 27 первых заразившихся 24 человека имели контакты с рынком «Хуанань». Упоминается также первый инфицированный, не связанный с рынком — им стал работник финансовой сферы по фамилии Чэнь. У него 16 декабря поднялась температура, после чего мужчина обратился в больницу. При этом никто из родственников или коллег Чэня не заболел, а сам мужчина предполагает, что мог заразиться во время поездки в метро.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом во всем мире превысило 472 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли от осложнений вызванных заболеванием. Самая напряженная ситуация складывается в Италии, куда на этой неделе для оказания помощи прибыли российские специалисты.