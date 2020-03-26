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В Москве на неделю закроют все рестораны, кафе и большинство магазинов

Роман Захаров
10:37 26.03.2020
В столице с 28 марта по 5 апреля будут работать только продуктовые магазины.
В Москве на неделю закроют все рестораны, кафе и большинство магазинов
© Фото: Ekaterina Soloviova, Flickr

В Москве в период с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны и кафе. Также в столице не будут работать магазины за исключением продуктовых.

Как ранее предупредил мэр Москвы Сергей Собянин, в этот период в городе будут введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.

На дистанционное обучение переводят и столичные школы. Собянин отметил, что этот  шаг не приведет к сокращению заработной платы учителей.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье все люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, должны строго соблюдать домашний карантин. В качестве поддержки московским пенсионерам выплатят материальную помощь - четыре тысячи рублей. Люди с хроническими заболеваниями получат ее в индивидуальном порядке.

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