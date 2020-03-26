Как в фильме-катастрофе: кадры изнутри опустевшего из-за коронавируса петербургского ТЦ

С 26 марта по 30 апреля из-за распространения коронавируса в Санкт-Петербурге закрыты все фудкорты, фитнес-центры, кинотеатры, бассейны и аквапарки в торговых центрах. Сами ТЦ продолжают работать, но без проведения каких-либо развлекательных мероприятий. Такой указ дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По последним данным, всего в Северной столице зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

Самое большое число инфицированных в Москве - около 300 заболевших. В столице с начала этой недели закрыты кинотеатры, фитнес-клубы и бассейны. А с 28 марта по 5 апреля перестанут работать все московские рестораны и кафе. Исключением станет только обслуживание на вынос и доставка заказов на дом. Такой указ дал мэр Москвы Сергей Собянин.