В Совфеде объяснили причину самоизоляции Нарусовой

Глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе со «Звездой» подтвердил информацию о том, что сенатор Людмила Нарусова приняла решение о самоизоляции.

«Позавчера председатель комитета, в который входит Нарусова, Андрей Клишас предупредил, что Нарусовой не будет на пленарном заседании, так как она приняла решение о самоизоляции в связи с тем, что контактировала с лицами, приехавшими из-за границы», - объяснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что не располагает данными о наличии у Нарусовой коронавирусной инфекции.

Как, в свою очередь, сообщает РИА Новости, Людмила Нарусова сдала тест на COVID-19, который показал отсутствие у нее опасной инфекции.