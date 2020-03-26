Французские военные покидают Ирак из-за коронавируса

Франция вывела своих военнослужащих, участвующих в антитеррористической коалиции в Ираке, сообщило иракское информационное агентство INA со ссылкой на пресс-секретаря командующего иракской армии генерал-лейтенанта Абдель Карима Халафа.

Сообщается, что французские войска ушли с территории Республики в связи с пандемией коронавируса. Эвакуирована авиабаза международной коалиции. По словам Абдель Карима Халафа, французские силы покинули территорию Ирака согласно договору, заключенному с иракским правительством.

По последним данным в Ираке общее число инфицированных составляет 316 человек. Скончались от болезни 25 пациентов, выздоровели - 75. В свою очередь Франция входит в десятку лидирующих по количество заразившихся коронавирусом стран. На сегодняшний день там зафиксированы более 25 тысяч случаев заражения, более 1,3 тысячи погибших. Смогли побороть болезнь более 1,5 тысяч человек.