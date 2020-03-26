Не погуляешь: в Москве закрыли «Зарядье» и «Коломенское»

Парк «Зарядье», ставший визитной карточкой столицы, закрыт для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил директор парка Иван Демидов в своем Instagram.

«Друзья! Парк “Зарядье” закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи», - написал Демидов.

Так же приостановил свою работу из-за коронавируса музей-заповедник «Коломенское-Измайлово-Люблино», сообщили в дирекции музея.

«Уважаемые посетители! В связи с Указом мэра по усилению мер по профилактике вирусной инфекции в городе Москве, мы вынуждены с 00:00 26 марта 2020 года до особого распоряжения приостановить посещение всех территорий нашего музея-заповедника», - говорится в сообщении музея в Twitter.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в нерабочую неделю все столичные кафе, рестораны и парки будут закрыты. Недельные каникулы объявил Владимир Путин в своем обращении к нации. Такая мера необходима, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.

По мнению Сергея Собянина, закрытые парки и другие увеселительные учреждения, избавят людей от соблазна отправиться гулять, вместо того, чтобы соблюдать карантинный режим.