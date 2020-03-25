«Чемодан вирусов»: Собянин рассказал о приезжающих в столицу

Через Москву проходит много людей, приехавших из-за границы, в том числе из Куршевеля. И они привезли «чемодан вирусов», рассказал мэр Сергей Собянин в программе «Наш город. Диалог с мэром» на ТВЦ.

«Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы. Сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам. Многие побывали и в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», - рассказал Собянин.

Он добавил, что сейчас 50% москвичей находятся на карантине. Также он старается проверять все фейки о коронавирусе, потому что «степень извращения на уровне разных структур иногда доходит до такого уровня, что и фейками не придумаешь».

Ранее столичный мэр сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса обязаны соблюдать 1,9 миллиона пожилых москвичей. Он пообещал тем пенсионерам, кто уехал пережидать карантин на даче, помочь с доставкой на садовые участки дров и угля по льготным ценам.

Также Собянин объявил, что в предстоящую нерабочую неделю все московские кафе и рестораны, а также центральные парки будут закрыты. Это сделано для того, чтобы у людей не появился соблазн отправиться погулять, когда необходимо сидеть дома.