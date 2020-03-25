Число заболевших коронавирусом в Подмосковье возросло до 41

В оперштабе сообщили о возросшем числе заболевших коронавирусом в Московской области до 41 человек.

В середине марта новая коронавирусная инфекция COVID-19 была объявлена пандемией. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч умерли.

Ранее стало известно о заражении еще четырех россиян. Положительные анализы на коронавирус подтвердились у членов одной семьи из Челябинской области.

Таким образом, в России число заразившихся превысило 500 человек.