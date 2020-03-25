РЖД отменили ряд поездов по России из-за коронавируса

Из-за снижения пассажиропотока в связи со вспышкой коронавируса РЖД отменяет ряд поездов дальнего следования по России с альтернативными маршрутами и сокращает частоту курсирования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте», - пояснили в РЖД.

Так, отменяется рад поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, сократится курсирование между Челябинском и Омском, Пензой и Ряжском, Самарой и Казанью.

Пассажирам предложат совершить поездки по запланированным маршрутам на других поездах, либо полностью вернуть средства за билеты.