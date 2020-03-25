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Ученые назвали скрытый симптом коронавируса

Роман Захаров
09:10 25.03.2020
COVID-19 вызывает отек слизистой оболочки в большей степени, чем остальные вирусы.
Ученые назвали скрытый симптом коронавируса
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

Исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии установили, что у большинства зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов наличия инфекции, есть общий признак. В частности, у таких людей развивается аносмия - потеря обоняния.

Как выяснили специалисты, COVID-19 вызывает отек слизистой оболочки в большей степени, чем остальные вирусы. Данное открытие, уверяют ученые, можно использовать для выявления носителей, которые болеют без симптомов.

«Именно "молчаливые носители" вируса часто остаются незамеченными. Этот факт объясняет, почему болезнь быстро распространяется во многих государствах. Нужно подчеркнуть, что потеря обоняния или аносмия была зафиксирована у каждого третьего пациента в Южной Корее. В Британии медики настаивают на выделении аносмии как важного симптома, способного указывать на то, что пациент является "бессимптомным" носителем вируса», - приводит портал Medicalxpress слова профессора из Университета Флиндерса Саймона Карни.

Как утверждают ученые, аносмия может быть единственным симптомом заразившихся коронавирусом.

В середине марта новая коронавирусная инфекция была объявлена пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, сейчас в мире COVID-19 заражены более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч умерли. В России число инфицированных к настоящему моменту составляет 503 человека. Ни одного случая смерти от коронавируса в нашей стране пока не зарегистрировано.

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