Для голосования по поправкам в Конституцию создана система «Мобильный избиратель»

В России начинается прием заявлений от желающих участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию не по месту прописки, а по месту пребывания. Для них создана система «Мобильный избиратель». Сообщить о желаемом месте голосования можно через портал Госуслуг или МФЦ, а также подав письменное заявление в территориальный избирком. Главное - успеть сделать это до 16 го апреля.

С 11 апреля принимать заявления будут и участковые комиссии.

С предлагаемыми поправками в Конституцию можно ознакомиться и на специальном сайте «Конституция2020.рф». На сервисе собрана подробная информация о вносимых изменениях и правилах голосования. Также на сайте имеется тематический и новостной раздел.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день объявлен нерабочим. О переносе мероприятия пока не сообщается. Но в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, президент РФ Владимир Путин допустил перенос голосования на более поздний срок.