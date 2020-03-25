У четырех жителей Челябинской области подтвердился коронавирус

Новосибирский центр «Вектор» подтвердил коронавирус у четырех жителей Челябинской области. Все зараженные являются членами одной семьи. Об этом журналистам сообщила заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Первый случай заражения коронавирусом в регионе подтвердился 21 марта. Его обнаружили у мужчины из Миасса, вернувшегося из Испании. У него были взяты анализы, молодого человека изолировали. Болезнь протекает в легкой форме. Позже местные власти сообщили, что анализы на COVID-19 показали условно-положительный результат еще у шести жителей региона. Для получения точного диагноза необходимо было подтверждение от новосибирского центра «Вектор».

«Сегодня ночью мы получили подтверждение в отношении четырех граждан», - рассказала Гехт.

Коронавирусом заболели мужчина, женщина, их дочь и бабушка. Пожилая женщина более тяжело переживает заболевание, но она находится вне зоны риска, как и остальные члены семьи, уточнила замгубернатора Челябинской области.

Сегодня ожидается получение результатов анализов еще двоих жителей региона, вернувшихся из Чехии и Великобритании. Новых случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в регионе не выявлено.

В середине марта новая коронавирусная инфекция COVID-19 была объявлена пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч умерли.