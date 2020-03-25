В Москве от коронавируса вылечили еще пятерых пациентов

Столичные медики вылечили от коронавируса еще пятерых пациентов. К настоящему моменту все они выписаны из медицинского центра в Коммунарке.

«За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны», - приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Тем не менее, некоторым выздоровевшим будет нужно оставаться под наблюдением медиков. В связи с этим они получили соответствующие рекомендации.

Всего на данный момент в российской столице врачам удалось вылечить от COVID-19 14 человек.