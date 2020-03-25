Турецкие военные получили ранения при патрулировании Идлибской зоны деэскалации

Двое турецких военных получили ранения при патрулировании Идлибской зоны деэскалации. Как сообщили в российском Центре по примирению, боевики установили самодельные мины на одной из дорог. При подрыве также были повреждены две бронемашины.

В Минобороны РФ призвали командиров вооруженных группировок отказаться от подобных провокаций и начать мирное урегулирование в подконтрольных им районах.

На территориях, откуда боевики отступили, сейчас полным ходом идут восстановительные работы. В уцелевшие дома вновь начали подавать воду и свет. А здания, которые невозможно отремонтировать, сносят чтобы построить новые.