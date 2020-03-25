СМИ сообщили о первой смерти в Китае от нового вируса

В Китае был зафиксирован первый смертельный случай заражения хантавирусом. Об этом в своем Twitter сообщает Global Times.

По данным издания, житель провинции Юньнань умер в автобусе по пути в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне этого же общественного транспорта.

Хантавирус распространяется через грызунов. Известны случаи, когда заражение происходило после укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для этого вида вируса, но такие случаи встречаются, однако ранее они были зафиксированы лишь в Аргентине и Чили.