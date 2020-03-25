В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус

В Бурятии зарегистрирован первый человек, у которого подозревают наличие коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале республики.

По словам представителя оперативного штаба, предварительный положительный результат дала первая проба на COVID-19 вечером 24 марта. В настоящий момент анализы отправлены на проверку в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирск. В течение нескольких дней специалисты должны будут уточнить диагноз.

Сейчас в республике принят полный комплекс мер реагирования. Ведутся работы по выявлению лиц, имевших контакты с возможным заболевшим, и по организации их самоизоляции.

За последние сутки в РФ были выявлены 57 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. Всего по стране официально зарегистрировано 503 случая инфицирования COVID-19. Большинство заболевших проживают в Москве - 290 человек, в Московской области - 35, в Санкт-Петербурге - 21, в Свердловской области - 13, в Самарской - 10 человек.