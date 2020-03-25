Момент мощного землетрясения на Сахалине попал на видео

В Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки были зафиксированы в 14:49 по местному времени (5:49 мск). Мощные подземные толчки ощутили жители Петропавловск-Камчатского. Из-за землетрясения в жилых домах шатались люстры, а в торговых центрах тряслись потолки.

По всему северо-курильскому району объявлена тревога цунами. А на острове Парамушир местные власти и вовсе решили эвакуировать жителей.