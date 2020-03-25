Правительство Сахалина сообщило об эвакуации жителей острова Парамушир из-за угрозы цунами
Экстренные службы выводят жителей Северо-Курильска на возвышенные места.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Alexandr Liskin, Russian Look, Globallookpress
На курильском острове Парамушир эвакуируют жителей в связи с угрозой цунами. Об этом говорится в сообщении правительства Сахалина.
«Жителей Северо-Курильска сейчас выводят на возвышенные места», - говорится в сообщении.
В кабмине региона отметили, что, в частности, организованно прошла эвакуация воспитанников дошкольного учреждения и школы.
Ранее сообщалось, что в Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки были зафиксированы в 14:49 по местному времени (5:49 мск). После случившегося по Северо-Курильскому району была объявлена тревога цунами.