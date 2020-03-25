Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
По северо-курильскому району объявлена тревога цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,6.
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В Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.
Подземные толчки были зафиксированы в 14:49 по местному времени (5:49 мск). По данным сейсмологов, магнитуда составила 7,6, но в самом Северо-Курильске землетрясение ощущалось на 6 баллов. В городе обследуют здания на предмет повреждений. По северо-курильскому району объявлена тревога цунами.