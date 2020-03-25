СМИ: «Аэрофлот» вдвое снизил цены на внутрироссийские перелеты

«Аэрофлот» снизил стоимость практически всех рейсов на внутрироссийских направлениях с вылетом в марте-мае текущего года примерно на 50%. Об этом сообщают «Ведомости».

По сведениям издания, по самым популярным направлениям из Москвы в Краснодар, Сочи, Волгоград и Санкт-Петербург в весенний период перелеты подешевели на 40-60% по сравнению с аналогичными рейсами в октябре-ноябре 2019 года. На 15-20% снизилась стоимость авиабилетов в Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

В то же время цены на перелеты на Дальний Восток остались прежними. Не снизилась стоимость и на субсидируемые из федерального бюджета рейсы в Симферополь и Калининград.

В связи со вспышкой коронавируса Россия с 23 марта ввела временные ограничения на авиасообщение с другими странами. Исключения составляют регулярные рейсы из Москвы в столицы других государств или крупные города, а также чартеры, возвращающие наших граждан на родину.