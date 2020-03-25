В России зарегистрировано 503 случая инфицирования COVID-19

В России число заразившихся коронавирусом превысило 500 человек. По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, количество инфицированных в стране составляет 503 человека.

За последние сутки выявлены 57 новых случаев заражения в 14 регионах России. Большинство инфицированных проживают в Москве - 290 человек, в Московской области - 35, в Санкт-Петербурге - 21, в Свердловской области - 13, в Самарской - 10 человек.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что даже при значительном росте заболеваемости, мест в больницах хватит для всех. При необходимости система госпитализации может перейти на другой формат работы.

Московский Минздрав определил критерии госпитализации и лечения больных коронавирусом. При легкой форме течения заболевания пациент может находиться дома. В Московской области приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, детских центров, а также запрещено курение кальянов в барах.

Оперативный штаб рекомендовал региональным властям закрыть не только кинотеатры и ночные клубы, но и детские игровые комнаты и прочие досуговые заведения. В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина при коронавирусе.