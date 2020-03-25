Совбез ООН проведет заседание по видеосвязи

Совет Безопасности ООН продолжит свою работу и проведет очередное заседание по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц.

«Совет Безопасности ООН продолжает работу и сохраняет свои функции. Мы регулярно проводим заседания по видеосвязи и продолжаем выработку путей разрешения конфликтов по всему миру», - приводит пресс-служба немецкого представительства в ООН слова Шульца в Twitter.

По словам Шульца, в четверг, 26 марта, на заседании Совбеза планируется принять ряд резолюций.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров отказаться от санкций, которые мешают доставлять продовольствие и оказывать медицинскую помощь. Он призвал лидеров G20 создать под эгидой ООН механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.