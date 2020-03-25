В Минэкономразвития готовят меры для поддержки ресторанов и отелей из-за коронавируса

В Министерстве экономического развития готовят второй список мер для поддержки отраслей бизнеса, которые наиболее сильно пострадал от эпидемии коронавируса. Речь идет об отельном и ресторанном бизнесе.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в министерстве, комплекс мер затронет несколько аспектов деятельности гостиниц и предприятий общественного питания. В частности, ведомство предложит ввести отсрочку для тела кредитов для отелей, разрешение работать без лицензии в случае ее истечения, а также возможность снижать штрафы за административные нарушения.

Кроме того, кабмин может получить новые полномочия в сфере надзора за бизнесом. Также изменения могут затронуть уровень роли правительства в выдаче лицензий и аккредитаций.

Ранее стало известно, что правительство России поручило региональным властям приостановить деятельность увеселительных учреждений, ресторанов, ночных клубов и развлекательных центров. По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 инфицированных.