Разработчик рассказал, как работают тесты на коронавирус

В России разработаны два типа тестов на выявление нового типа коронавируса. С помощью первого вида тестов в организме обнаруживают вирусы, второй тип тестов ищет в организме антитела, вырабатываемые при инфицировании. Рассказал разработчик тестов Анжей Жимбиев.

«Мы разрабатываем тест на наличие антител к COVID-19. По большому счету, мы определяем иммунный ответ на вирус», - рассказал Жимбиев.

Он уточнил, что первый тип тестов, так называемых ПЦР-тестов, сделан на основе метода полимеразной цепной реакции. Их сейчас активно используют российские врачи. Второй тип тестов пока еще не запущен в производство.

«ПЦР-тесты определяют наличие вируса в образцах слюны или мокроты верхних дыхательных путей. Например, если на ранних стадиях заболевания количество вируса не увеличилось, то тест может показать отрицательный результат. Это не значит, что тест плохой. Просто еще недостаточно вирусов, чтобы определить его с помощью ПЦР-теста», - приводит РИА Новости слова разработчика.

Анжей Жимбиев пояснил, что на 3-5 сутки заражения, организм начинает вырабатывать антитела, которые можно обнаружить с помощью второго типа тестов.

«Этот тест позволит улучшить точность диагностики. Он также позволит врачам мониторить ход заболевания: когда идет острая стадия заболевания», - добавил Жимбиев.

Он добавил, что тестами второго типа уже пользуются в Китае и Южной Корее. Они довольно простые и не требуют уникальной технологии использоваться. Ожидается, что тест будет запущен в производство в июне. Примерная его стоимость будет около 100-200 рублей, рассказал разработчик.