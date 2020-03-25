Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Разработчик рассказал, как работают тесты на коронавирус

Тамара Астапенкова
04:32 25.03.2020
С помощью первого вида тестов в организме обнаруживают вирусы, второй тип тестов ищет в организме антитела.
Разработчик рассказал, как работают тесты на коронавирус
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress

В России разработаны два типа тестов на выявление нового типа коронавируса. С помощью первого вида тестов в организме обнаруживают вирусы, второй тип тестов ищет в организме антитела, вырабатываемые при инфицировании. Рассказал разработчик тестов Анжей Жимбиев.

«Мы разрабатываем тест на наличие антител к COVID-19. По большому счету, мы определяем иммунный ответ на вирус», - рассказал Жимбиев.

Он уточнил, что первый тип тестов, так называемых ПЦР-тестов, сделан на основе метода полимеразной цепной реакции. Их сейчас активно используют российские врачи. Второй тип тестов пока еще не запущен в производство.

«ПЦР-тесты определяют наличие вируса в образцах слюны или мокроты верхних дыхательных путей. Например, если на ранних стадиях заболевания количество вируса не увеличилось, то тест может показать отрицательный результат. Это не значит, что тест плохой. Просто еще недостаточно вирусов, чтобы определить его с помощью ПЦР-теста», - приводит РИА Новости слова разработчика.

Анжей Жимбиев пояснил, что на 3-5 сутки заражения, организм начинает вырабатывать антитела, которые можно обнаружить с помощью второго типа тестов.

«Этот тест позволит улучшить точность диагностики. Он также позволит врачам мониторить ход заболевания: когда идет острая стадия заболевания», - добавил Жимбиев.

Он добавил, что тестами второго типа уже пользуются в Китае и Южной Корее. Они довольно простые и не требуют уникальной технологии использоваться. Ожидается, что тест будет запущен в производство в июне. Примерная его стоимость будет около 100-200 рублей, рассказал разработчик.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.03.2020, 09:04
Мишустин поручил представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса
Дата25.03.2020, 02:19
Пятнадцатый Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию
Дата24.03.2020, 15:53
В МОК официально объявили о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год
Дата24.03.2020, 17:11
Очередной Ил-76МД-90А передан на летные испытания
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
04:32 В стране и мире
Разработчик рассказал, как работают тесты на коронавирус
03:25 В стране и мире
В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина
02:54 В стране и мире
Видео
Социальная безответственность: к чему привело нарушение карантина главным инфекционистом Ставрополья
02:19 Армия
Видео
Пятнадцатый Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию
01:32 В стране и мире
США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:01 Армия
Видео
Покорители небес: кадры группового пилотажа и воздушного боя Су-57
05:00 Армия
Видео
Предельные режимы: уникальные кадры полетов новейшего истребителя Су-57
04:32 В стране и мире
Разработчик рассказал, как работают тесты на коронавирус
03:57 Армия
Около 30 боевых кораблей ТОФ вышли на масштабные учения в Японском и Охотском морях
03:25 В стране и мире
В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца
Раннюю разработку Михаила Калашникова показали на видео
Врачи рассказали, какие овощи мешают похудению
Видео
Волки против росомахи: на севере России очевидцы сняли жестокую схватку хищников
МВД перечислило крупнейшие фейки о масштабах коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.