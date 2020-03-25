В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина

По мнению депутата, освобождение россиян от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам в сложной экономической ситуации. Подобная мера должна быть временной и в период действия особого режима, уточняет Власов в своем письме.

«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает», - приводит РИА Новости выдержку из документа.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.