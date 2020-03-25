В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина
Освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер против распространения коронавируса предложил депутат Государственной думы Василий Власов. Соответствующее письмо народный избранник направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает», - приводит РИА Новости выдержку из документа.
По мнению депутата, освобождение россиян от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам в сложной экономической ситуации. Подобная мера должна быть временной и в период действия особого режима, уточняет Власов в своем письме.