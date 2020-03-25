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Социальная безответственность: к чему привело нарушение карантина главным инфекционистом Ставрополья

Алина Дзгоева
02:54 25.03.2020
Ирина Санникова, вернувшись из Испании, не ушла на карантин, а через 10 дней попала в больницу с коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ставропольском крае Следственный комитет РФ возбудил дело против Ирины Санниковой - бывшего Главного внештатного инфекциониста региона. Женщина решила не уходить на домашний карантин после возвращения из поездки по Испании в начале марта, после чего у нее диагностировали коронавирус.

При этом с экранов телевизоров еще главный инфекционист региона призывала людей оставаться дома, работать удаленно и минимизировать контакт с людьми. Женщина утверждала, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в мире самоизоляция вынужденная модель поведения для всех. Санникова призывала соотечественников никуда не выезжать, особенно за рубеж. Однако сама, несмотря на рекомендации, улетела в самый разгар эпидемии на три дня в Мадрид.  

«Поехала в Испанию, сказала, что командировка. Но мы думаем, что поехала на отдых. Вернулась, пожила тут 10 дней и к ней приехала скорая», - рассказала Лидия Григорьева.

Ирина Санникова узнала, что заболела коронавирусом уже в палате инфекционной больницы, в которую она попала с двусторонней пневмонией. Скольких людей главный инфекционист Ставрополья по возвращении из Испании - неизвестно. Женщина не проинформировала руководство о своей поездке за границу и продолжила свою обычную жизнедеятельность. Санникова читала лекции в университете, участвовала в конференциях и посещала различные учреждения и ведомства.

Известно, что из круга общения Ирины Санниковой 300 человек сейчас находятся на карантине. Одиннадцать человек госпитализированы и ждут результаты повторных анализов: предварительно у них уже обнаружен короновирус. Так человек, который должен был контролировать предписания Минздрава, сам же их и нарушал.

В связи с таким случаем социальной безответственности в Госдуме предложили  ужесточить наказание за нарушение карантина при коронавирусе. Штраф до 2 миллионов рублей и даже лишение свободы сроком до 7 лет, может грозить нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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