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Врачи рассказали, какие овощи мешают похудению

Тамара Астапенкова
02:06 25.03.2020
Исследователи на протяжении 20 лет наблюдали за двумя группами добровольцев, в рацион которых входили разные продукты
Врачи рассказали, какие овощи мешают похудению
© Фото: pixabay

Ученые Гарвардского университета составили список овощей, которые могут помешать худеющим сбросить лишний вес.

Эксперимент длился на протяжении 20 лет. Исследователи разделили добровольцев на две группы, которые питались по специально разработанному меню. В рацион первой группы людей входили богатые крахмалом овощи, в рационе у второй группы присутствовала в основном зелень.

Ученые пришли к выводу, что крахмалистые овощи не способствуют сбросу лишнего веса. Поэтому всем желающим похудеть, лучше исключить из своего рациона горошек, кукурузу, фасоль и картофель. При этом медики отметили, что отказываться совсем от этих овощей не стоит. Просто необходимо уменьшить их присутствие в рационе, пишет Planet Today.

Ранее ученые назвали продукты, которые могут помочь сжечь лишний жир и нарастить мышцы. Привести свое тело в форму помогут яйца, бананы, натуральный йогурт, нежирные курица или рыба, авокадо и бобовые.

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