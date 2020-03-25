Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Итальянские врачи развеяли популярный миф о коронавирусе

Тамара Астапенкова
23:30 25.03.2020
Вирусологи сравнили количество инфицированных в китайском Ухане и итальянских Ломабрдии и Винето, а также погодные условия в этих регионах.
Итальянские врачи развеяли популярный миф о коронавирусе
© Фото: Ashraf Amra globallookpress

Итальянский врач Роберто Буриони развеял одно из самых популярных высказываний о новом виде коронавируса: при наступлении тепла пандемия должна пойти на спад. Вирусолог считает, что изменение погодных условий не изменит текущую ситуацию, пишет Il Giornale.

Роберто Буриони согласен с тем, что при наступлении тепла респираторные заболевания передаются меньше, а частицы слюны, попадающие в воздух, быстрее испаряются. Но этот факт не сможет кардинально повлиять на распространение коронавируса.  

Ученые из Миланского и Римского университетов пришли к аналогичным выводам. Они сравнили количество инфицированных коронавирусом в китайском Ухане и итальянских Ломбардии и Венето и пришли к выводу, что число заразившихся никак не связано с климатическими условиями в этих регионах. Исследователи отмечают, что мнение о положительном влиянии тепла на коронавирус возник из-за сравнения COVID-19 с атипичной пневмонией, которая бушевала с конца 2002 по лето 2003 года. Но итальянские медики считают, что эти два заболевания сравнивать нельзя.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 438,8 тысяч человек. Количество погибших составляет 20,9 тысяч человек, побороли болезни более 108 тысяч пациентов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.03.2020, 19:16
Путин подписал указ о переносе даты голосования по внесению изменений в Конституцию
Дата25.03.2020, 21:34
Самолеты ВТА приступили к перебазированию в рамках проверки готовности к борьбе с COVID-19
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата24.03.2020, 17:11
Очередной Ил-76МД-90А передан на летные испытания
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
00:28 В стране и мире
Не погуляешь: в Москве закрыли «Зарядье» и «Коломенское»
23:52 В стране и мире
«Чемодан вирусов»: Собянин рассказал о приезжающих в столицу
23:30 В стране и мире
Итальянские врачи развеяли популярный миф о коронавирусе
21:57 В стране и мире
Минюст подготовил меры по ужесточению ответственности за нарушение карантина
21:34 Армия
Самолеты ВТА приступили к перебазированию в рамках проверки готовности к борьбе с COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:28 В стране и мире
Не погуляешь: в Москве закрыли «Зарядье» и «Коломенское»
23:52 В стране и мире
«Чемодан вирусов»: Собянин рассказал о приезжающих в столицу
23:30 В стране и мире
Итальянские врачи развеяли популярный миф о коронавирусе
22:20 Армия
В акватории Черного моря пропал с радаров истребитель Су-27
21:48 В стране и мире
Льва Лещенко перевели в реанимацию
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
СМИ сообщили о первой смерти в Китае от нового вируса
Видео
Момент мощного землетрясения на Сахалине попал на видео
Итальянские врачи развеяли популярный миф о коронавирусе
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.