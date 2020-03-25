Итальянские врачи развеяли популярный миф о коронавирусе

Итальянский врач Роберто Буриони развеял одно из самых популярных высказываний о новом виде коронавируса: при наступлении тепла пандемия должна пойти на спад. Вирусолог считает, что изменение погодных условий не изменит текущую ситуацию, пишет Il Giornale.

Роберто Буриони согласен с тем, что при наступлении тепла респираторные заболевания передаются меньше, а частицы слюны, попадающие в воздух, быстрее испаряются. Но этот факт не сможет кардинально повлиять на распространение коронавируса.

Ученые из Миланского и Римского университетов пришли к аналогичным выводам. Они сравнили количество инфицированных коронавирусом в китайском Ухане и итальянских Ломбардии и Венето и пришли к выводу, что число заразившихся никак не связано с климатическими условиями в этих регионах. Исследователи отмечают, что мнение о положительном влиянии тепла на коронавирус возник из-за сравнения COVID-19 с атипичной пневмонией, которая бушевала с конца 2002 по лето 2003 года. Но итальянские медики считают, что эти два заболевания сравнивать нельзя.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 438,8 тысяч человек. Количество погибших составляет 20,9 тысяч человек, побороли болезни более 108 тысяч пациентов.