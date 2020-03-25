Волевое решение: уполномоченный по предпринимателям оценил инициативы Путина по коронавирусу

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов прокомментировал предложения, которые глава государства Владимир Путин выдвинул в социально-экономической сфере в связи с распространением коронавируса.

«Оцениваю предложения позитивно. Некоторые из них - очень серьезные, если не сказать революционные. В первую очередь, это касается сокращения в два раза так называемых социальных страховых платежей, с 30% до 15%. Мы очень давно просили об этом, но Минфин и социальный блок правительства категорически от этого отказывались, но сейчас президент своим волевым решением это сделал. Эта мера поможет сохранить рабочие места не только сейчас, но и поможет в дальнейшем, так как эта мера - не только на кризисные месяцы», - рассказал уполномоченный.

Говоря о проблеме коронавируса в целом, Титов отметил, что необходимо соблюдать баланс: усиление мер, как в Италии и Испании, полный карантин и остановка экономики могут быть полезны с точки зрения борьбы с инфекцией, но на выходе жители стран получат «пустыню» без бизнеса.

Напомним, 25 марта российский лидер Владимир Путин обратился к нации по теме коронавируса. В ходе него глава государства назвал ряд первостепенных мер, призванных обезопасить россиян от неблагоприятных последствий распространения инфекции, большинство которых коснулось социально-экономической сферы.