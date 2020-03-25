США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса

В США общий размер финансовой помощи в связи с распространением коронавируса составит около 6 триллионов долларов. Об этом на пресс-конференции заявил советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

«Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.

Он отметил, что предоставляемый финансовый пакет станет самым большим в истории США. Помощь будет оказана в виде наличности или предоставлением кредитов для безработных, индивидуальных американцев и пострадавших семей. Ларри Кудлоу также выразил надежду, что тяжелый период продлится все-таки недели, а не годы.