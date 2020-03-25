Минюст подготовил меры по ужесточению ответственности за нарушение карантина

Комплексные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о наказании за нарушение карантина по коронавирусу уже готовы. Об этом отчитался Минюст Российской Федерации. Ранее в Государственную думу был внесен законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение карантина во время пандемии коронавируса.

«Поправки в КоАП предусматривают комплексные изменения, направленные на повышение эффективности превентивной функции законодательства об административных правонарушениях в целях обеспечения неукоснительного соблюдения ограничительных мероприятий, вводимых для предотвращения распространения инфекционных заболеваний», - цитирует РИА Новости заявление министерства.

Ранее премьер-министр правительства Михаил Мишустин потребовал разработать меры по ужесточению мер в отношении граждан, организаций и компаний, которые сознательно нарушают обязательные требования по карантину. Исполнителями поручения были назначены Минюст, МВД и Минэкономразвития с участием федеральных органов исполнительной власти.

Обязательному двухнедельному карантину или самоизоляции должны быть подвергнуты граждане, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а также люди, которые контактировали с ними. Как заявил глава кабмина, данная инициатива продиктована стремлением противодействовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции.