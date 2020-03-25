Звезду российской эстрады Льва Лещенко перевели в реанимацию.

Концертный директор исполнителя Олег Дмитриев прокомментировал данное сообщение и заявил, что причиной перевода стало не ухудшение состояния здоровья певца, о чем успели сообщить отдельные СМИ, а проведение плановой процедуры, в которой он нуждается. Слова директора передает ТАСС.

Напомним, ранее певец был экстренно госпитализирован в больницу в Коммунарке вместе с супругой. Лещенко якобы попал в больницу еще накануне, а обследовавшие его медики пришли к выводу, что состояние здоровья Льва Валерьяновича не вызывает опасений.