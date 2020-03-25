В мэрии Москвы разъяснили порядок выплат пенсионерам по карантину

Более 1,6 миллиона московских пенсионеров уже получили положенные им выплаты в связи с вынужденным карантином по коронавирусу. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Выплата материальной помощи в сумме 4 тысячи рублей стала одной из мер поддержки, которую московские власти утвердили ранее. Половина сумму лицам старше 65 лет перечисляется авансом, остальные деньги - после окончания карантина, при условии соблюдения условий самоизоляции.

«Выплаты за соблюдение режима изоляции уже были перечислены 1,6 миллиона москвичам старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходит пенсия и прочие социальные выплаты. Отмечу, что выплата полагается, как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время», - цитирует РИА Новости заявление Раковой.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, пожилые жители столицы должны находиться дома с 26 марта по 14 апреля. Такие меры продиктованы заботой об их безопасности, так как именно пенсионеры чаще других заболевают коронавирусной инфекцией.

По мнению медиков, это связано с общим состоянием здоровья пожилых людей, наличием у них хронических заболеваний и ослабленным иммунитетом.