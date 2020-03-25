Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В мэрии Москвы разъяснили порядок выплат пенсионерам по карантину

Ян Брацкий
21:19 25.03.2020
Половина положенной суммы выплачивается авансом, остальная часть платежа - после окончания карантина.
В мэрии Москвы разъяснили порядок выплат пенсионерам по карантину
© Фото: uwe umstätter, imageBROKER.com, Globallookpress

Более 1,6 миллиона московских пенсионеров уже получили положенные им выплаты в связи с вынужденным карантином по коронавирусу. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Выплата материальной помощи в сумме 4 тысячи рублей стала одной из мер поддержки, которую московские власти утвердили ранее. Половина сумму лицам старше 65 лет перечисляется авансом, остальные деньги - после окончания карантина, при условии соблюдения условий самоизоляции.

«Выплаты за соблюдение режима изоляции уже были перечислены 1,6 миллиона москвичам старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходит пенсия и прочие социальные выплаты. Отмечу, что выплата полагается, как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время», - цитирует РИА Новости заявление Раковой.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, пожилые жители столицы должны находиться дома с 26 марта по 14 апреля. Такие меры продиктованы заботой об их безопасности, так как именно пенсионеры чаще других заболевают коронавирусной инфекцией.

По мнению медиков, это связано с общим состоянием здоровья пожилых людей, наличием у них хронических заболеваний и ослабленным иммунитетом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.03.2020, 19:16
Путин подписал указ о переносе даты голосования по внесению изменений в Конституцию
Дата25.03.2020, 13:54
Путин поручил проверить войска РФ на готовность к борьбе с коронавирусом
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата24.03.2020, 17:11
Очередной Ил-76МД-90А передан на летные испытания
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
21:34 Армия
Самолеты ВТА приступили к перебазированию в рамках проверки готовности к борьбе с COVID-19
21:19 В стране и мире
В мэрии Москвы разъяснили порядок выплат пенсионерам по карантину
20:55 Армия
Видео
Колонна с российскими вирусологами проследовала Болонью
20:47 В стране и мире
Собянин раскрыл подробности строительства клиники в Москве для больных коронавирусом
20:27 В стране и мире
«Рестораны, кафе и парки»: Собянин анонсировал закрытие общественных мест Москвы
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:36 Армия
Видео
«Разрывать сердца и души»: экс-замкомандира «Стрижей» поделился впечатлениями о Су-57
20:55 Армия
Видео
Колонна с российскими вирусологами проследовала Болонью
20:43 В стране и мире
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
19:44 Армия
Видео
На пути в Бергамо: российские вирусологи продолжили марш после дозаправки во Флоренции
19:24 В стране и мире
В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
СМИ сообщили о первой смерти в Китае от нового вируса
Видео
Момент мощного землетрясения на Сахалине попал на видео
Раннюю разработку Михаила Калашникова показали на видео
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.