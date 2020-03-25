Собянин раскрыл подробности строительства клиники в Москве для больных коронавирусом

Быстровозводимая в Новой Москве клиника, способная принять больных коронавирусом, не будет временной. С таким заявлением выступил столичный мэр Сергей Собянин.

Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершат в ближайшее время, работы выполнены на 40%. На создание медучреждения выделено около 50 миллиардов рублей, значительная часть этих средств уйдет на дорогостоящее оборудование.

Площадь новой инфекционной больницы составит около 70 тысяч квадратных метров и займет территорию в 43 га. Она рассчитана на 500 мест, из них половина - реанимационных.

По словам Собянина, такого количества реанимационных коек в Москве ни в одной больнице нет. Новая больница строится в кратчайшие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское в новой Москве. Место выбрали специально: медицинское учреждение расположено в большой удаленности от жилых домов.

Возведение медицинского инфекционного центра в Новой Москве для заразившихся COVID-19 похоже на проект в китайском Ухане, откуда и распространился новый вирус по миру. Там больницу для пациентов с инфекцией построили за десять дней. Впрочем, по площади здание в половину меньше российского - 34 тысячи квадратных метров. К тому же, для его сооружения использовались временные конструкции.