Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео

В Ярославле автолюбитель преградил дорогу скорой помощи, везущей малолетнего ребенка. Водитель легкового автомобиля до последнего момента не желал пропускать неотложку по узкой дворовой дороге.

В ролике, снятом изнутри скорой помощи и длящемся более двух минут, видно, как черный автомобиль с включенными аварийными сигналами стоит перед ней, несмотря на раздающийся плач ребенка. Когда неотложка включает звуковые сигналы и понемногу начинает двигаться вперед, водитель легковушки также придвигается еще ближе ей навстречу.

Недоумение бригады скорой помощи достигает апогея и один из медиков выходит из автомобиля, чтобы объясниться со встречным водителем. Он уступает дорогу бригаде лишь тогда, когда слышит, что за непропуск ему грозит уголовное наказание. Ролик опубликован в социальных сетях.