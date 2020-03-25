«Рестораны, кафе и парки»: Собянин анонсировал закрытие общественных мест Москвы

В нерабочую неделю все московские кафе и рестораны должны быть закрыты, как и другие увеселительные учреждения. В этом уверен столичный градоначальник Сергей Собянин.

Так он прокомментировал инициативу президента Владимира Путина о недельных каникулах для россиян. С таким предложением глава государства обратился к нации во время телевизионного обращения. По мнению Путина, это поможет снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать. Лучше находиться дома», - подчеркнул мер в интервью телекомпании ТВЦ.

Ранее стало известно о том, что особым решением Собянина в городском общественном транспорте отменен льготный и бесплатный проезд для студентов колледжей, вузов, пожилых людей старше 65 лет. В тексте опубликованного распоряжения особо подчеркивается, что все ограничительные меры имеют временный характер и являются частью комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Сегодня стало известно о еще 163 россиянах, инфицированных коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 658 человек. Вечером этого же дня пришла новость о том, что в Москве скончались два пожилых пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Им было 73 и 88 лет.

По данным оперативного штаба по коронавирусу столичной мэрии, ранее у скончавшихся были обнаружены сопутствующие коронавирусной инфекции патологии, а также подтверждена пневмония.