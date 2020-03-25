Путин перевел Росздравнадзор в введение Минздрава

Росздравнадзор указом президента Российской Федерации Владимира Путина будет находиться в ведении Минздрава России. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

В документе сообщается, что принятое главой государства решение должно повысить эффективность деятельности по надзору в сфере здравоохранения.

«В целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения постановляю: Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения находится в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации», - говорится в документе.

Отмечается, что настоящий указ вступает в законную силу со дня его опубликования.