Путин перевел Росздравнадзор в введение Минздрава
Принятое главой государства решение призвано повысить эффективность деятельности по надзору в сфере здравоохранения.
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Росздравнадзор указом президента Российской Федерации Владимира Путина будет находиться в ведении Минздрава России. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
В документе сообщается, что принятое главой государства решение должно повысить эффективность деятельности по надзору в сфере здравоохранения.
«В целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения постановляю: Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения находится в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации», - говорится в документе.
Отмечается, что настоящий указ вступает в законную силу со дня его опубликования.